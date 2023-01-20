Україна відновила експорт свіжих яблук до Малайзії та Близького Сходу

Незважаючи на війну, українські виробники відновили експорт свіжого яблука до країн Близького Сходу та Південно-Східної Азії, зокрема, Малайзії. Основна проблема у вирішенні цього питання полягала в заблокованих російськими окупантами українських морських портах.

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Про це 20 січня повідомили аналітики EastFruit з посиланням на доступну їм інформацію.

"Особливо показовим для мене є відновлення експорту до Малайзії, де українське яблуко здобуло гарну репутацію. Адже ця країна дуже далеко від України, а логістика істотно подовжилася і подорожчала. Проте українські садівники довели, що вони продовжують знаходити рішення навіть у таких складних умовах та зберігати присутність на стратегічно важливих для України ринках збуту" — розповів економіст інвестиційного департаменту продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак.

Він додав, що ОАЕ також стали основним імпортером, закупивши за перші 3 місяці сезону майже 3 тис тонн українських свіжих яблук. До групи головних імпортерів яблука з України входять Саудівська Аравія, Катар, Ірак, Кувейт та Оман.

Українські садівники перебудували логістичні маршрути, щоб поновити поставки яблук в ряд країн. Це призвело до падіння доходів виробників.

"Проте доходи дозволять покривати витрати на виробництво для ефективних садівників, закладаючи фундамент для активної експансії на зовнішні ринки після перемоги над російським агресором", — додали аналітики.

Нагадаємо, оптові ціни на фрукти в Україні станом на кінець 2022 року були в середньому на 98% вищими, ніж на кінець 2021 року. Вже з початку 2023 року на українському ринку спостерігається зростання відпускних цін на яблуко. Сьогодні місцеві господарства готові вести відвантаження цих фруктів від 9 до 15 грн/кг.

Джерело фото: ua.depositphotos.com