Фрукти в Україні подорожчали вдвічі за рік: серед лідерів банани та виноград

Оптові ціни на фрукти в Україні станом на кінець 2022 року були в середньому на 98% вищими, ніж на кінець 2021 року. Основна причина такого різкого зростання цін — подорожчання імпортної продукції через девальвацію гривні та підвищення вартості логістики внаслідок повномасштабного вторгнення російських агресорів на територію країни.

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Про це пише EastFruit.

Як зазначають аналітики, найбільше подорожчав банан, який повсюдно, зокрема й в Україні, різко подорожчав саме в останній тиждень 2022 року.

Якщо раніше Україна завозила банани безпосередньо через власні чорноморські порти, то зараз порти заблоковані Росією. Це змушує українських імпортерів ввозити банани автотранспортом із країн ЄС, що призводить до суттєвого зростання витрат на імпорт. Таким чином, за рік банани в Україну подорожчали майже втричі в гривні, і у 2,1 раза в доларах США.

На другому місці за рівнем зростання цін опинився столовий виноград, який Україна також повністю імпортує. Ціни на нього у гривні зросли у 2,7 раза, а в доларах – рівно вдвічі. Тут також негативний вплив на ціни надає неможливість імпортувати виноград морем із країн, де ціни на нього доступніші (Туреччина, Єгипет, Індія), ніж у ЄС.

Груші подорожчали на 84% у гривні та на 37% у доларах – менше, ніж попередні позиції тому, що тут попит частково задовольнявся продукцією місцевого виробництва. Останніми роками українські садівники активно збільшували площі під грушею.

Цікаво відзначити, що зростання цін на цитрусові було не таким різким, як на інші імпортні фрукти. Однак це було зумовлено зниженням рівня цін на них у регіоні, що частково компенсувало зростання внутрішніх цін в Україні.

А ось оптові ціни на яблуко – найбільш масовий фрукт, зросли лише на 29% за рік у гривні, а в доларах і зовсім виявилися нижчими за торішні на 4%.

"Головна причина та сама – для успішного експорту яблука Україні потрібен доступ до морських портів. Оскільки зараз українські порти залишаються заблокованими для експорту продукції у контейнерах, то більшу частину продукції доводиться відправляти на внутрішній ринок. А це підвищує тиск на внутрішні ціни", - зазначають аналітики.

Зазначимо, у річному еквіваленті в середньому цитрусові в Україні прибавили в ціні 74%. Найбільше подорожчав лимони — на 146%.