Фрукты в Украине подорожали вдвое за год: среди лидеров бананы и виноград

Оптовые цены на фрукты в Украине на конец 2022 года были в среднем на 98% выше, чем на конец 2021 года. Основная причина столь резкого роста цен — удорожание импортной продукции из-за девальвации гривны и повышения стоимости логистики в результате полномасштабного вторжения российских агрессоров на территорию страны.

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Об этом пишет EastFruit.

Как отмечают аналитики, больше всего подорожал банан. Если раньше Украина завозила бананы непосредственно через собственные черноморские порты, то сейчас порты заблокированы Россией. Это заставляет украинских импортеров ввозить бананы автотранспортом из стран ЕС, что приводит к существенному росту расходов на импорт. Таким образом, за год бананы в Украине подорожали почти в три раза в гривне и в 2,1 раза в долларах США.

На втором месте по уровню роста цен оказался столовый виноград, который Украина полностью импортирует. Цены на него в гривне выросли в 2,7 раза, а в долларах – ровно вдвое. Здесь также негативное влияние на цены оказывает невозможность импортировать виноград морем из стран, где цены на него более доступны (Турция, Египет, Индия), чем в ЕС.

Груши подорожали на 84% в гривне и на 37% в долларах – меньше, чем предыдущие позиции, потому что здесь спрос частично удовлетворялся продукцией местного производства. В последние годы украинские садоводы активно увеличивали площади под грушей.

Интересно отметить, что рост цен на цитрусовые был не столь резким, как на другие импортные фрукты. Однако это было обусловлено снижением уровня цен в регионе, что частично компенсировало рост внутренних цен в Украине.

А вот оптовые цены на яблоко – самый массовый фрукт, выросли всего на 29% за год в гривне, а в долларах и вовсе оказались ниже прошлогодних на 4%.

"Главная причина та же – для успешного экспорта яблока Украине нужен доступ к морским портам. Поскольку сейчас украинские порты остаются заблокированными для экспорта продукции в контейнерах, то большую часть продукции приходится отправлять на внутренний рынок. А это повышает давление на внутренние цены", - отмечают аналитики.

Напомним, в годовом эквиваленте в среднем цитрусовые в Украине прибавили в цене 74%. Больше всего подорожал лимоны – на 146%.