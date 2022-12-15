Экспортеры цитрусовых терпят убытки из-за войны в Украине

Египетская цитрусовая промышленность серьезно пострадала от войны, развязанной Россией в Украине. На экспорт цитрусовых сразу же повлияли тревожная логистическая ситуация при экспорте в Россию и получение оплаты за поставленную продукцию.

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Об этом пишет EastFruit.

Отмечается, что перед началом российско-украинской войны плодоовощная отрасль уже столкнулась с рядом проблем.

"Самое главное, что с момента вспышки Covid-19 в 2020 году сектор столкнулся с логистическими проблемами, такими как нехватка контейнеров, увеличение стоимости доставки и задержки с доставкой. Эти проблемы до сих пор влияют на отрасль", — объясняет один египетский торговец цитрусовыми.

По его словам, теперь из-за войны все стало еще хуже, и планы роста компаний стали нереальной мечтой, а экономические последствия стали серьезнее для всей страны.

"Учитывая тот факт, что Россия является крупнейшим импортером египетских цитрусовых стоимостью около $200 млн, и что и Россия, и Украина поглощают почти 20% нашего производства, легко представить, насколько серьезно это влияние", - добавляет представитель египетской компании.

Есть много неопределенностей при экспорте продукции в Россию или Украину, утверждает другой экспортер цитрусовых.

"С началом войны и международными санкциями, наложенными на Россию, доставка фруктов и овощей в Россию или Украину стала для нас рискованной. Это касается большинства экспортеров. Вы опускаете свой груз в воду и не можете быть уверены, дойдет ли он до места назначения или нет". И даже если вам повезет и до доставки все пойдет гладко, рискуете не получить свои деньги. Платежи не всегда гарантированы из-за санкций в отношении российской финансовой системы. Стоимость доставки и страхования снова увеличилась, а это значит, что товары иногда слишком дороги, чтобы оставлять прибыль", – подчеркивает экспортер цитрусовых.

Отметим, в годовом эквиваленте в среднем цитрусовые в Украине прибавили в цене 74%. Больше всего подорожал лимоны – на 146%.