Експортери цитрусових зазнають збитків через війну в Україні

Єгипетська цитрусова промисловість серйозно постраждала від війни, розв’язаної Росією в Україні. На експорт цитрусових відразу ж вплинули тривожна логістична ситуація під час експорту до Росії й отримання оплати за поставлену продукцію.

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Про це пише EastFruit.

Зазначається, що перед початком російсько-української війни плодоовочева галузь вже зіткнулася з низкою проблем.

"Найголовніше, що з моменту спалаху Covid-19 у 2020 році сектор зіткнувся з логістичними проблемами, такими як брак контейнерів, збільшення вартості доставки та затримки з доставкою. Ці проблеми й досі впливають на галузь", — пояснює один єгипетський торговець цитрусовими.

За його словами, тепер через війну все стало ще гірше, і плани зростання компаній стали нереальною мрією, а економічні наслідки стали серйознішими для всієї країни.

Враховуючи той факт, що Росія є найбільшим імпортером єгипетських цитрусових вартістю близько $200 млн, і що і Росія, і Україна поглинають майже 20% нашого виробництва, легко уявити, наскільки серйозним є цей вплив", - додає представник єгипетської компанії.

Є багато невизначеностей при експорті продукції до Росії або України, стверджує інший експортер цитрусових.

"З початком війни та міжнародними санкціями, накладеними на Росію, доставка фруктів та овочів до Росії або України стала для нас ризикованою. Це стосується більшості експортерів. Ви опускаєте свій вантаж у воду і не можете бути впевнені, дійде він до місця призначення чи ні. І навіть якщо вам пощастить і до доставки все піде гладко, ризик не отримати свої гроші. Платежі не завжди гарантовані через санкції щодо російської фінансової системи. Вартість доставки та страхування знову збільшилася, а це означає, що товари іноді надто дорогі, щоб залишати прибуток", - підкреслює експортер цитрусових.

Зазначимо, у річному еквіваленті в середньому цитрусові в Україні прибавили в ціні 74%. Найбільше подорожчав лимони — на 146%.