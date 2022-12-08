Цитрусові в Україні за рік подорожчали в середньому на 74%: які ціни зараз

У річному еквіваленті в середньому цитрусові в Україні прибавили в ціні 74%. Найбільше подорожчав лимони — на 146%. Про це свідчать дані аналітиків Zakaz.ua.

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У грудні 2021 року кілограм лимонів в українських супермаркетах можна було придбати в середньому за 25,7 грн, тоді як у грудні цього року ціна становить 61,7 грн. Мандарини подорожчали на 61% та в середньому коштують 71,9 грн за кілограм. В 2021 році ціна була близько 40,6 грн грн/кг.

Популярний сорт Клементин в середньому під кінець 2022 року коштує 64,9 грн/кг, що на 57% дорожче в порівнянні з попереднім роком.

В річному еквіваленті апельсини подорожчали на 81% та коштують нині в середньому 69 грн/кг. Найдорожчі такі цитрусові ті, що імпортовані з Іспанії, вартість яких становить близько 104,9 грн за кілограм. Ціна на грейпфрути за рік зросла на 116%.

"Ціни на мандарини та апельсини у грудні не є рекордними у цьому році. За останні два місяці цінники значно сповзли вниз. Ще у жовтні купити ці фрукти можливо було не менше ніж за 100 гривень за кг. Тому, зважаючи на позитив у динаміці, є надія, що ближче до Нового року їх можна буде придбати за ще вигіднішою пропозицією", — зазначають аналітики.

Звичайне помело коштує в середньому 84,9 грн, а червоне помело — близько 100 грн за кілограм. Ціни зросли на 33% та 29% відповідно.

Серед цитрусових найдорожчим є лайм. В супермаркетах цінники стартують від 185 до 252 грн за кілограм, що в середньому на 131% вище, ніж у грудні 2021 року.

"Така цінова різниця з минулим роком пов'язана зі значною девальвацією гривні щодо іноземних валют. Адже значна частина цитрусових плодів в Україні імпортного походження. Окрім цінового підйому фрукти зазнали ще й відчутної зміни своєї пропозиції на ринку. Тому зменшились їхні обсяги постачання з-за кордону. В мирні часи основна маса цієї продукції імпортувалась морем. А зараз постачання в Україну йде альтернативними шляхами суходолом, які не здатні замінити морське транспортування за обсягами", — пояснюють аналітики причини подорожчання цитрусових.

В той же час відомо, що ціни на яблука почали стрімко знижуватися. Українські садівники готові відвантажувати яблука по 6-12 грн/кг, що в середньому на 19% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Джерело фото: ua.depositphotos.com