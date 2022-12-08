Цитрусовые в Украине за год подорожали в среднем на 74%: какие цены сейчас

В годовом эквиваленте в среднем цитрусовые в Украине прибавили в цене 74%. Больше всего подорожали лимоны – на 146%. Об этом свидетельствуют данные аналитиков Zakaz.ua.

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В декабре 2021 килограмм лимонов в украинских супермаркетах можно было приобрести в среднем за 25,7 грн, тогда как в декабре этого года цена составляет 61,7 грн. Мандарины подорожали на 61% и в среднем стоят 71,9 грн за килограмм. В 2021 году цена была около 40,6 грн/кг.

Популярный сорт Клементин в среднем к концу 2022 года стоит 64,9 грн/кг, что на 57% дороже по сравнению с предыдущим годом.

В годовом эквиваленте апельсины подорожали на 81% и сейчас стоят в среднем 69 грн/кг. Самые дорогие такие цитрусовые импортируемые из Испании, стоимость которых составляет около 104,9 грн за килограмм. Цена на грейпфруты за год выросла на 116%.

"Цены на мандарины и апельсины в декабре не являются рекордными в этом году. За последние два месяца ценники значительно сползли вниз. Еще в октябре купить эти фрукты возможно было не менее чем за 100 гривен за кг. Поэтому, учитывая позитив в динамике, есть надежда, что ближе к Новому году их можно будет приобрести по еще более выгодному предложению", - отмечают аналитики.

Обычная помело стоит в среднем 84,9 грн, а красная помело — около 100 грн за килограмм. Цены выросли на 33% и 29% соответственно.

Среди цитрусовых самым дорогим является лайм. В супермаркетах ценники стартуют от 185 до 252 грн за килограмм, что в среднем на 131% выше, чем в декабре 2021 года.

"Такая ценовая разница с прошлым годом связана со значительной девальвацией гривни по отношению к иностранным валютам. Ведь значительная часть цитрусовых плодов в Украине импортного происхождения. Кроме ценового подъема фрукты претерпели еще и ощутимое изменение своего предложения на рынке. Поэтому уменьшились их объемы поставок из-за границы. В мирные времена основная масса этой продукции импортировалась морем. А сейчас поставка в Украину идет альтернативными путями по суше, которые не способны заменить морскую транспортировку по объемам", — объясняют аналитики причины подорожания цитрусовых.

В то же время известно, что цены на яблоки начали стремительно снижаться. Украинские садоводы готовы отгружать яблоки по 6-12 грн/кг, что в среднем на 19% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Источник фото: ua.depositphotos.com