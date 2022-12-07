Как перебои с электричеством повлияют на стоимость продуктов: прогноз Минагрополитики

Перебои с электроснабжением не повлияют на стоимость продуктов питания в Украине и не спровоцируют дефицита на них.

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Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий.

"Доля электроэнергии в зависимости от типа продукции влияет на цену от 3% до 5%. Все зависит от того, какая в дальнейшем будет частота отключений и, соответственно, от потребностей использования альтернативных источников, которые являются более дорогими", - отметил Высоцкий.

По его словам, если будут сохраняться прогнозируемые плановые отключения, то существенное удорожание продуктов не предусматривается, но возможны незначительные корректировки цен на несколько процентов, но не больше.

Высоцкий добавил, что многие генераторы уже направляются в Украину. Они заказаны на средства предприятий, а также профинансированы международными партнерами.

Что касается уменьшения площадей посева озимых культур, замминистра заверил, что причин для волнений по этому поводу нет.

“Сокращение посева уменьшит экспорт, но даже при имеющихся засеянных площадях в Украине будет вдвое больше выращенной агропродукции, чем нужно для потребления. Это может повлиять на объем экспорта, но не на внутренний рынок”, – заявил Высоцкий.

Как сообщалось ранее, если продолжаться постоянные отключения электричества и хлебозаводы будут работать на дизельных генераторах, цену на хлебобулочные изделия придется повысить. В таком случае в ассортименте останутся всего три позиции: белый хлеб, серый и батон. Это первоочередная продукция, необходимая населению.

Всеукраинская ассоциация пекарей собрала информацию о необходимости в обеспечении генераторами своих предприятий для обеспечения бесперебойной работы.

Напомним, как заявили в Союзе молочных предприятий Украины, из-за проблем с электричеством в Украине могут остановиться молокоперерабатывающие предприятия.

Из-за специфики производства молокозаводы оказались в тяжелом положении и нуждаются в поддержке бесперебойного энергоснабжения, поскольку молокопереработка является системным и непрерывным процессом производства.