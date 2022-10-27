Хлібопекарі просять генератори для безперебійної роботи

Всеукраїнська асоціація пекарів зібрала інформацію щодо потреби у забезпеченні генераторами своїх підприємств задля забезпечення безперебійної роботи.

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Про це пише Аgroportal.ua.

"Дана інформація уже передана до Міністерства аграрної політики та продовольства України. Вони зі свого боку шукають донорів", - повідомили у Всеукраїнській асоціації пекарів.

Відзначається, що для підключення даних генераторів необхідно провести узгоджувальні процедури з обласними енергетичними компаніями, також для їх роботи потрібне паливо, що може нести значні витрати.

У свою чергу перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький зазначив, що сформована заявка передана донарським організаціям, які мають забезпечити потреби хлібопекарів необхідною кількістю генераторів.

Але, за його словами, питання заправки обладнання повністю буде покладено на підприємства.

Нагадаємо, як заявили у Спілці молочних підприємств України, через проблеми з електрикою в Україні можуть зупинитися молокопереробні підприємства.

Через специфіку виробництва молокозаводи опинилися у важкому становищі і потребують підтримки безперебійного енергопостачання, оскільки молокопереробка є системним та беззупинним процесом виробництва.