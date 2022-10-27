В Києві та чотирьох областях 27 жовтня застосують жорсткіші обмеження в подачі електроенергії

Через нічні обстріли 27 жовтня в Києві, Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях замість "зручних графіків відключення е/е" запровадять жорсткіші обмеження в подачі електроенергії. Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

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Росія вночі завдала ударів по об'єктам критичної інфраструктури в центральних регіонах Україні, через що виник великий дефіцит. Як відомо, у Києві та області виник дефіцит потужності у 30% споживання. З метою не допустити повного знеструмлення столиці та центральних регіонів, запроваджуються безпрецедентні екстрені обмеження.

ОП скликав представників обласних військових адміністрацій, міста Києва, "Укренерго", Міненерго та ДТЕК для проведення великої наради з цьому питання.

"Відключення електроенергії сьогодні можуть бути довшими ніж чотири години. Треба мінімізувати будь-яке користування е/е. Це стосується не тільки побутових споживачів; я звертаюся до комерційних підприємств", — зазначив Тимошенко.

З цією метою, зокрема в столиці, на маршрути тролейбусів вже вийшли автобуси, але метро буде продовжувати працювати.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба заявив, що відключення електроенергії в області, ймовірно, відбуватимуться без попереджень і можливо на тривалий термін.

Зазанчимо, що сили ДСНС вже ліквідували наслідки ворожих обстрілів по об’єктам інфраструктури в Київській області, що здійснені вночі дронами "Шахед".

Раніше НАК "Укренерго" просила ощадливо споживати електроенергію впродовж всього дня і особливо в пікові години споживання - з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00, щоб уникати віялових відключень.