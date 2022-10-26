"Укренерго" планує зробити "зручні" графіки відключень електроенергії

В Україні склалася така ситуація, що одним користувачам не відключають електроенергію взагалі, а іншим — регулярно. НЕК "Укренерго" вирішила розібратися з цим питанням та запровадити зручні графіки віялових відключень.

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Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в телемарафоні "Єдині Новини".

"Укренерго" розробляє "зручний графік відключення е/е" разом з операторами систем розподілу (обленерго), місцевими органами влади, Міненерго та Офісом Президента.

"На жаль, в деяких регіонах відключення споживачів від електроенрегії розподіляються нерівномірно, і тому одні споживачі мають доступ до електроенергії постійно, а деякі потерпають від частих відключень. Ми працюємо для того, щоб допомогти операторам систем розподілу (обленерго), які ці графіки складають, зробити так, щоб відключення були рівномірнішими та більш справедливо розподіленими між споживачами", — розповів Кудрицький.

Після останньої атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України в більшості випадків енергопостачання відновлено. Але окремі населені пункти все ще залишаються без надійного енергопостачання.

"Енергосистема зараз як поранений організм, який потребує часу на відновлення. Ми продовжуємо ремонти, і впродовж цього часу закликаємо громадян заощаджувати енергоресурси. Навіть декілька відсотків економії дуже сильно допомагають збалансувати енергосистему. Ми вдячні всім, хто ощадливо ставиться до енергоспоживання і закликаємо їх не облишати цю корисну звичку. Адже цей заклик буде актуальним і в наступні місяці", — зазначив Кудрицький.

Нагадаємо, НЕК "Укренерго" повідомило, що 22 жовтня росіяни здійснили ще одну ракетну атаку на енергетичні об’єкти України. Масштаб пошкоджень може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня. Саме 10 жовтня окупанти завдали близько 300 ударів по енергосистемі України.

Щоб уникати віялових відключень, "Укренерго" просить ощадливо споживати електроенергію впродовж всього дня і особливо в пікові години споживання - з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Джерело фото: ua.depositphotos.com