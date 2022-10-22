"Укренерго" попередило про обмеження електропостачання в Києві та чотирьох областях

"Укренерго" в суботу, 22 жовтня, знову попередило про обмеження електропостачання в Києві та чотирьох областях через збільшення рівня споживання електроенергії.

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Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"Сьогодні, 22 жовтня, зранку знову критично збільшилося споживання електроенергії в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях. Тому Диспетчерський центр "Укренерго" вимушено віддав команду на тимчасове обмеження споживання в цих регіонах", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що такі обмеження допоможуть зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були пошкодженні терористичними ракетними атаками.

Нагадаємо, "Укренерго" 21 жовтня також вводило обмеження електропостачання в Києві та чотирьох областях через різке зростання рівня споживання електроенергії.

Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що окупанти завдали з 10 жовтня близько 300 ударів по енергосистемі України, триває підготовка до заходів, які доведеться вживати в разі "драматичних пошкоджень".

Україна в останні тижні зазнала десятків атак російської армії з використанням іранських безпілотників Shahed-136, маркованих як "Герань-2", в тому числі і по об'єктах критичної інфраструктури.