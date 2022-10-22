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"Укренерго" попередило про обмеження електропостачання в Києві та чотирьох областях
"Укренерго" в суботу, 22 жовтня, знову попередило про обмеження електропостачання в Києві та чотирьох областях через збільшення рівня споживання електроенергії.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
"Сьогодні, 22 жовтня, зранку знову критично збільшилося споживання електроенергії в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях. Тому Диспетчерський центр "Укренерго" вимушено віддав команду на тимчасове обмеження споживання в цих регіонах", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що такі обмеження допоможуть зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були пошкодженні терористичними ракетними атаками.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, "Укренерго" 21 жовтня також вводило обмеження електропостачання в Києві та чотирьох областях через різке зростання рівня споживання електроенергії.
Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що окупанти завдали з 10 жовтня близько 300 ударів по енергосистемі України, триває підготовка до заходів, які доведеться вживати в разі "драматичних пошкоджень".
Україна в останні тижні зазнала десятків атак російської армії з використанням іранських безпілотників Shahed-136, маркованих як "Герань-2", в тому числі і по об'єктах критичної інфраструктури.