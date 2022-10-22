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Декілька потягів затримуються через знеструмлення внаслідок обстрілів
Деякі ділянки залізниці знеструмлені через обстріли окупантів по енергетичній інфраструктурі України, декілька поїздів рухаються з затримкою.
Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".
"У зв’язку з ворожою атакою енергетичної інфраструктури суботнім ранком, деякі ділянки лишаються знеструмленими, відтак поїзди слідують під резервними тепловозами", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що з 55 поїздів, що наразі в дорозі, із затримкою на півгодини прямують рейси: №81 Київ — Ужгород; №1 Харків — Івано-Франківськ; №119 Запоріжжя — Львів; №755 Київ — Луцьк.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У пресслужбі наголосили, що жоден рейс не скасували, залізниця продовжує рух.
Нагадаємо, в суботу, 22 жовтня, окупанти знову обстрілюють об’єкти критичної інфраструктури в Україні. Так, зафіксували прильоти у Рівному, Луцьку, Хмельницькому, Одеській та Кіровоградській областях.