Декілька потягів затримуються через знеструмлення внаслідок обстрілів

Деякі ділянки залізниці знеструмлені через обстріли окупантів по енергетичній інфраструктурі України, декілька поїздів рухаються з затримкою.

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Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

"У зв’язку з ворожою атакою енергетичної інфраструктури суботнім ранком, деякі ділянки лишаються знеструмленими, відтак поїзди слідують під резервними тепловозами", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з 55 поїздів, що наразі в дорозі, із затримкою на півгодини прямують рейси: №81 Київ — Ужгород; №1 Харків — Івано-Франківськ; №119 Запоріжжя — Львів; №755 Київ — Луцьк.

У пресслужбі наголосили, що жоден рейс не скасували, залізниця продовжує рух.

Нагадаємо, в суботу, 22 жовтня, окупанти знову обстрілюють об’єкти критичної інфраструктури в Україні. Так, зафіксували прильоти у Рівному, Луцьку, Хмельницькому, Одеській та Кіровоградській областях.