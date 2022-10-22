Несколько поездов задерживаются из-за обесточивания в результате обстрелов

Некоторые участки железной дороги обесточены из-за обстрелов оккупантов по энергетической инфраструктуре Украины, несколько поездов движутся с задержкой.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" .

"В связи с враждебной атакой энергетической инфраструктуры субботним утром, некоторые участки остаются обесточенными, следовательно, поезда следуют под резервными тепловозами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из 55 поездов, которые находятся в пути, с задержкой на полчаса следуют рейсы: №81 Киев - Ужгород; №1 Харьков - Ивано-Франковск; №119 Запорожье - Львов; №755 Киев - Луцк.

В пресс-службе отметили, что ни один рейс не отменили, железная дорога продолжает движение.

Напомним, в субботу, 22 октября, оккупанты снова обстреливают объекты критической инфраструктуры в Украине. Так, зафиксировали прилеты в Ровно, Луцке, Хмельницком, Одесской и Кировоградской областях.