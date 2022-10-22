Оккупанты обстреляли объект критической инфраструктуры в Ровно

Оккупанты в субботу, 22 октября, обстреляли объект критической инфраструктуры в городе Ровно, жителей близлежащих территорий эвакуировали.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил городской голова Ровно Александр Третьяк.

"Имеем прилеты по объекту критической инфраструктуры города. Работаю на месте чрезвычайного происшествия", - говорится в сообщении.

Он сообщил, что поручил профильным заместителям, в частности, направить коммунальщиков для ликвидации последствий ракетного удара. В медицинских учреждениях города уже развернули пункты предоставления медицинской помощи.

Кроме того, жителей близлежащих территорий оперативно эвакуировали в безопасные места. С ними производят работу психологи.

"Предварительно без жертв. Энергетики сейчас работают над восстановлением электроэнергии", - добавил городской голова.

Позже глава Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщил, что оккупанты нанесли ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры области.

"Повреждены электроподстанции. Жертв нет. В результате ударов в части Ровенского района нет электропитания. Коммунальные службы и ГСЧС занимаются ликвидацией последствий. В ближайшее время возобновим подачу света и воды", - отметил он.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что оккупанты нанесли с 10 октября около 300 ударов по энергосистеме Украины, продолжается подготовка к мерам, которые придется принимать в случае "драматических повреждений".

Украина в последние недели подверглась десяткам атак российской армии с использованием иранских беспилотников Shahed-136, маркированных как "Герань-2", в том числе и по объектам критической инфраструктуры.