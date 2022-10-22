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Ракеты оккупантов сбили в Киевской и Черновицкой областях
Российские ракеты сбили в субботу в Киевской и Черновицкой областях, пострадавших и разрушений нет.
Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.
"Ракету оккупантов только что сбили над одним из районов Киевщины. Пострадавших и разрушений нет, обломки упали на территорию лесного массива. Спасибо Силам противовоздушной обороны за отличную работу! ", - говорится в сообщении.
Глава Черновицкой ОВА Руслан Запарнюк сообщил, что в области самолет Вооруженных сил Украины сбил ракету.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Над Днестровским районом Черновицкой области самолет ВСУ сбил ракету, она упала в озеро. Повреждений объектов и домов граждан нет", - говорится в сообщении.
Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил, что несколько летевших на столицу ракет сбили в области силы ПВО.
"Спасибо нашим защитникам! Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях, заботьтесь о своей безопасности. Экономьте электроэнергию и с пониманием отнеситесь к ограничениям ее поставки. Вместе выстоим!", - отметил он.
Напомним, утром 15 октября оккупанты нанесли ракетный удар по одному из районов Киевской области.