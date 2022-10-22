Ракеты оккупантов сбили в Киевской и Черновицкой областях

Российские ракеты сбили в субботу в Киевской и Черновицкой областях, пострадавших и разрушений нет.

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Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

"Ракету оккупантов только что сбили над одним из районов Киевщины. Пострадавших и разрушений нет, обломки упали на территорию лесного массива. Спасибо Силам противовоздушной обороны за отличную работу! ", - говорится в сообщении.

Глава Черновицкой ОВА Руслан Запарнюк сообщил, что в области самолет Вооруженных сил Украины сбил ракету.

"Над Днестровским районом Черновицкой области самолет ВСУ сбил ракету, она упала в озеро. Повреждений объектов и домов граждан нет", - говорится в сообщении.

Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил, что несколько летевших на столицу ракет сбили в области силы ПВО.

"Спасибо нашим защитникам! Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях, заботьтесь о своей безопасности. Экономьте электроэнергию и с пониманием отнеситесь к ограничениям ее поставки. Вместе выстоим!", - отметил он.

Напомним, утром 15 октября оккупанты нанесли ракетный удар по одному из районов Киевской области.