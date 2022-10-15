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Армия РФ нанесла ракетный удар по Киевщине
Утром 15 октября оккупанты нанесли ракетный удар по одному из районов Киевской области.
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Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
"Ракетный удар по одной из общин области. Все службы работают, спасатели на месте", - отметил он.
По словам главы области, жертв среди гражданского населения нет.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Не фиксируйте место попадания и не выкладывайте фото и видео в сети", - отметил Кулеба.
Напомним, 13 октября около 5 утра армия страны-агрессора РФ атаковала Киевскую область дронами Shahed-136 иранского производства.