Ракетные атаки повлияли на работу почти 50% компании – опрос ЕБА

47% компаний, являющихся членами ЕБА, заявили, что недавние ракетные атаки по Украине в той или иной степени повлияли на их работу. Последствия атак, в частности отсутствие электроэнергии и интернета, заставили некоторые компании приостановить работу, что привело к потерям прибыли.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, сообщила 21 октября пресс-служба ЕБА.

47% компаний имеют потери имущества или активов непосредственно в результате боевых действий. 40% сообщают о потерях до 1 миллиона долларов, 35% – о потерях в диапазоне 1-10 миллионов долларов, 15% – 10 миллионов. Никакие потери не понесли только 5% бизнесов.

По информации от членских компаний ЕБА, совокупные задокументированные потери составляют как минимум 437,5 млн евро.

Согласно данным ассоциации, 44% компании сейчас работают в полном объеме, 53% работают с ограничениями и 3% не работают. Для примера: в июле в полном объеме работали 49%, а не работающих не было вообще.

Несмотря на сложности, 79% продолжают выплату заработной платы сотрудникам в полном объеме, а 18% выплачивают авансы или дополнительные выплаты. В июле таких бизнесов было 61%.

15% компаний сократили размер зарплаты, 8% отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск, 7% прибегли к сокращению штата.

61% респондентов отнесли весь 2022 год к периоду финансовой устойчивости, еще 26% – полгода и только 6% – несколько месяцев. В то же время, до 5% в октябре по сравнению с 2% в июле увеличилось количество компаний, у которых нет финансовых резервов.

Основным источником финансов для 63% компаний являются оборотные средства, 17% пользуются международным кредитованием, 13% – банковскими ссудами, 3% – коммерческим кредитованием.

Отметим, что только с 10 по 18 октября подверглись российским атакам и разрушениям 408 объектов инфраструктуры, из них более 45 - объекты энергоинфраструктуры. Кроме того, за это время 30% украинских электростанций было разрушено.

Президент Владимир Зеленский считает, что удары российской армии по объектам украинской энергетики накануне отопительного сезона могут иметь последствия в виде новой волны массовой миграции жителей Украины в страны Европейского союза.