Ударами по энергообъектам Россия провоцирует новую волну миграции украинцев в ЕС - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отмечает, что удары российской армии по объектам украинской энергетики в преддверии отопительного сезона могут иметь последствия в виде новой волны массовой миграции жителей Украины в страны Европейского союза. Об этом он сказал в ходе обращения к Европейскому совету.

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Глава государства пояснил, что Украина сейчас не может экспортировать в страны Европы электроэнергию именно из-за атак российских крылатых ракет и иранских ударных дронов, в результате которых разрушено уже более трети украинской энергетической инфраструктуры.

"Также Россия провоцирует новую волну миграции украинцев в страны ЕС. Российский террор против наших энергообъектов направлен на то, чтобы создать Украине как можно больше проблем с электричеством и теплом этой осенью и зимой и чтобы больше украинцев поехало в ваши страны. Государство-террорист уже ухудшило социальные условия в ваших странах, но хочет усугубить еще, провоцируя волну переселения", - заявил Зеленский.

По его словам, на это нужно немедленно отвечать, в частности, предоставлением Украине средств противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы для России стало полностью невозможным разрушать украинскую энергосистему ракетами и дронами.

"Я знаю, что некоторые страны ЕС уже подтвердили свое участие в этой работе. И я призываю вас максимально ускорить реализацию решений. Обращаюсь сейчас ко Франции, Италии, к другим нашим партнерам, и не только в Европе, но и в США. Не только к тем, кто производит ПВО и ПРО, но и к тем, кто имеет необходимые системы. Чем более защищено украинское небо, тем стабильнее будет жизнь во всей Европе. Мы должны это обеспечить", - сказал президент.

Вторым ответом, по мнению главы украинского государства, должны стать новые мощные санкции и против России и против Ирана, поставляющего вооружение для ведения войны против Украины.

"За сообщничество с государством-террористом. Хотя мы уничтожили только за этот месяц более 200 иранских дронов, а десятки попали по разным целям, представители Ирана до сих пор лгут, будто они не передавали дроны России. Россия должна заплатить за этот террор. И это должно быть отражено в девятом санкционном пакете ЕС", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что Иран должен быть лишен какой-либо возможности и даже желания поставлять хотя бы кому-то ударные дроны, а нынешних санкций для этого недостаточно.

"Хорошо, что уже есть первый шаг: одобрены новые индивидуальные санкции против иранских деятелей и компаний. Но несколько человек и компаний - это еще не ответственность. Нужны более системные шаги", - считает он.

Президент также призвал страны ЕС не забывать об "аспекте с Беларусью", поскольку иранские дроны теперь, по его словам, запускаются и с ее территории.

"Вы прекрасно знаете, что мы делаем все, чтобы не допустить втягивания народа Беларуси в войну против нашего государства. Но с белорусской территории с начала российского полномасштабного вторжения запускаются ракеты против Украины, теперь добавились иранские дроны. Следовательно, за такое сообщничество должны полагаться и санкции", – указал Зеленский.

Так же, по словам главы государства, ежедневно повышается актуальность украинского предложения по направлению на границу Украины и Беларуси международных наблюдателей, которые могли бы контролировать ситуацию с безопасностью.