Рада призвала Кабмин рассмотреть разрыв дипотношений с Ираном из-за его поддержки агрессии РФ

Верховная Рада приняла заявление об осуждении поддержки Ираном вооруженной агрессии России против Украины, призвав, в частности, украинское правительство разработать вопрос о расторжении дипломатических отношений с этой страной. За соответствующий проект постановления №8133 проголосовали 303 депутата, при этом ни один не голосовал против и не воздержался.

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В заявлении украинский парламент подчеркивает, что последние решения Ирана по поставкам оружия в РФ возлагают на него ответственность за последствия российской агрессии и все больше разрушают отношения между Украиной и Ираном.

Рада отмечает, что поставки Ираном оружия в РФ не совместимы с резолюцией Совета безопасности ООН №2231 от 2015 года, а также подрывают усилия по урегулированию иранского ядерного вопроса согласно Общему всеобъемлющему плану действий, одобренному указанной резолюцией.

Парламент призвал Иран немедленно прекратить поставки в РФ любых вооружений, которые используются для совершения военных преступлений, преступлений против человечности и терактов против Украины, а также призвал осудить агрессию РФ против Украины.

Кроме того, депутаты призвали международное сообщество принять меры для выявления путей получения Ираном доступа к западным или любым другим технологиям, которые использовались для создания дронов, с целью усовершенствования санкционного режима и недопущения дальнейшего создания Ираном вооружений, в том числе ракетного.

Также парламентарии отмечают, что Иран должен понести ответственность за разрушение и гибель людей в Украине, а потери Украины должны быть возмещены.

Нардепы требуют от Ирана продемонстрировать ответственность и готовность к изменениям в своей политике, одним из шагов чего могло бы стать признание ответственности за сбитие пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины" рейса PS752 у Тегерана в январе 2020 года, содействие объективному расследованию, привлечение виновных к ответственности и возмещение жертвам ущерба в полном объеме.

Кабинет министров они призвали отменить все действующие договоры с Ираном о либерализации визового режима, а правительства и парламенты других стран – соответственно, также пересмотреть условия поездок в Иран.

Кроме того, депутаты призвали Кабмин инициировать введение санкций против физических и юридических лиц Ирана, причастных к поставкам вооружений в РФ, а также немедленно проработать вопрос о расторжении дипломатических отношений с этой страной.

Они также рекомендовали президенту Владимиру Зеленскому и Кабмину немедленно начать переговоры с Израилем, США и Европейской комиссией по эффективному противодействию программам производства Ираном оружия массового поражения.

Рада призвала международное сообщество принять все возможные меры с целью недопущения продления Ираном поставок вооружений в Россию, в частности путем введения санкций, и способствовать укреплению обороноспособности Украины, в частности в сфере противовоздушной и противоракетной обороны.

Напомним, что Украина в последние недели подверглась десяткам атак российской армии с использованием иранских беспилотников Shahed-136, маркированных как "Герань-2". В свою очередь, Министерство иностранных дел заявило, что предоставление Ираном оружия для ведения Россией войны в Украине сделало его соучастником преступления агрессии, после чего ведомство инициировало разрыв дипломатических отношений с Ираном.

Президент Владимир Зеленский, как высшее должностное лицо, ответственное за внешнюю политику, пока не комментировал возможность расторжения дипотношений с Ираном, заявив лишь, что намерения России закупить у Ирана дополнительные ударные дроны-камикадзе и ракеты класса "земля-земля" свидетельствуют о ее собственной военно-политическую несостоятельности.

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