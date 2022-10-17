"Санкций здесь уже мало": В ОП намекнули, что в отношении Ирана нужно "закончить дело"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что международные санкции, наложенные ранее на Иран, являются недостаточной мерой в отношении этой страны, поскольку она снабжает Россию беспилотниками-камикадзе, из-за активного использования которых в войне с Украиной погибают многие люди. Об этом он заявил в своем Twitter.

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"Иран прямо ответственен за убийства украинцев. Страна, подавляющая собственный народ, теперь передает российским монстрам оружие для массовых убийств в центре Европы. Вот что означает незаконченное дело и уступки тоталитаризму. Тот случай, когда санкций уж точно мало", - написал он.

При этом Подоляк не объяснил, считает ли необходимым более жесткие действия в отношении Ирана или лишь ужесточение санкций. В свою очередь, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в своем Twitter, что призвал Европейский союз ввести против Ирана санкции за поставки РФ беспилотников.

"Я стал, пожалуй, первым министром, обратившимся к Совету министров иностранных дел ЕС из бомбоубежища — в Киеве сирены. Призвал ЕС предоставить больше ПВО и боеприпасов, ввести санкции против Ирана за поставку РФ беспилотников. 9-й пакет санкций ЕС против РФ должен быть сильным", - подчеркнул он.

Отметим, что ранее в понедельник Совет ЕС добавил 11 физических и четыре юридических лица в санкционный список, введенный из-за нарушения Ираном прав человека. Это связано с их ролью в смерти Махсы Амини, умершей после задержания иранской полицией нравов за неправильно надетый хиджаб, и роли в жестоком подавлении протестов, которые вызвала смерть девушки.

Среди них руководители полиции нравов Мохаммад Ростами и Хаджахмад Мирзаи, а также министра информационных и коммуникационных технологий Иса Зарепур, ответственный за отключения интернета в Иране, а также ряд местных чиновников. Меры включают запрет на посещение ЕС и заморозку активов и запрет на предоставление им средств от граждан и компаний ЕС. Ныне в указанном списке 97 физлиц и 8 юрлиц.

Напомним, что 17 октября российская армия ударила дроном Shahed-136 иранского производства по цистернам с подсолнечным маслом в Николаеве, что вызвало разлив этой жидкости по улицам города, а также разрушила исторический жилой дом на улице Жилянской в центре Киева, в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека.

Отметим также, что 14 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что его страна продолжит вводить санкции против Ирана на фоне происходящих там массовых протестов, а также что возобновление ядерного соглашения с Ираном в нынешней ситуации невозможно. Речь идет о соглашении, заключенном с Ираном в 2015 году США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией: оно ограничивает ядерную программу Ирана в обмен на ослабление международных санкций против него.