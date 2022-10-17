"Санкцій тут вже замало": У ОП натякнули, що щодо Ірану потрібно "закінчити справу"

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що міжнародні санкції, накладені раніше на Іран, є недостатнім заходом стосовно цієї країни, адже вона забезпечує Росію безпілотниками-камікадзе, через активне використання яких у війні з Україною гине багато людей. Про це він заявив у своєму Twitter.

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"Іран прямо відповідальний за вбивства українців. Країна, що пригнічує власний народ, тепер передає російським монстрам зброю для масових убивств у центрі Європи. Ось що означає незакінчена справа і поступки тоталітаризму. Той випадок, коли санкцій вже точно замало", - написав він.

При цьому Подоляк не пояснив, чи вважає необхіднім більш жорсткі дії щодо Ірану чи лише посилення санкцій. В свою чергу, міністр іноземних справ Дмитро Кулеба написав у своєму Twitter, що закликав Європейський союз саме запровадити проти Ірану санкції за постачання РФ безпілотників.

"Я став, мабуть, першим міністром, який звернувся до Ради міністрів закордонних справ ЄС із бомбосховища — в Києві сирени. Закликав ЄС надати більше ППО та боєприпасів, запровадити санкції проти Ірану за постачання РФ безпілотників. 9-й пакет санкцій ЄС проти РФ має бути сильним", - підкреслив він.

Нагадаємо, що 17 жовтня російська армія вдарила дроном Shahed-136 іранського виробництва по цистернах з соняшниковою олією в Миколаєві, що викликало розлиття цієї рідини по вулицях міста, а також зруйнувала історичний житловий будинок на вулиці Жилянській в центрі Києва, внаслідок чого загинуло принаймні четверо людей.

Зазначимо також, що 14 жовтня координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що його країна продовжить вводити санкції проти Ірану на тлі масових протестів, що відбуваються там, а також що відновлення ядерної угоди з Іраном у нинішній ситуації неможливе. Мова йде про угоду, укладену з Іраном в 2015 році США, Росією, Китаєм, Великою Британією, Францією та Німеччиною: вона обмежує ядерну програму Ірану в обмін на ослаблення міжнародних санкцій проти нього.