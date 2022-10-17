- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
Окупанти вдарили дронами-камікадзе по об’єктах промислової інфраструктури в Миколаєві
Три іранські дрони-камікадзе "Shahed-136" влучили в об’єкти промислової інфраструктури та фармацевтичний склад в Миколаєві.
Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.Підтримати delo.ua
Про це повідомило Оперативне командування "Південь".
"Ворог атакував Миколаївщину дронами-камікадзе типу "Shahed-136". Три дрони влучили в об’єкти промислової інфраструктури та фармацевтичний склад в обласному центрі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на місцях влучань працюють рятувальники.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Нагадаємо, окупанти вночі 13 жовтня обстріляли Миколаїв, влучили у п’ятиповерховий житловий будинок.