Окупанти вдарили дронами-камікадзе по об’єктах промислової інфраструктури в Миколаєві

Три іранські дрони-камікадзе "Shahed-136" влучили в об’єкти промислової інфраструктури та фармацевтичний склад в Миколаєві.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомило Оперативне командування "Південь".

"Ворог атакував Миколаївщину дронами-камікадзе типу "Shahed-136". Три дрони влучили в об’єкти промислової інфраструктури та фармацевтичний склад в обласному центрі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місцях влучань працюють рятувальники.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Нагадаємо, окупанти вночі 13 жовтня обстріляли Миколаїв, влучили у п’ятиповерховий житловий будинок.