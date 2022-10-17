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- Война Война
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- Общество
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Оккупанты ударили дронами-камикадзе по объектам промышленной инфраструктуры в Николаеве
Три иранских дрона-камикадзе "Shahed-136" попали в объекты промышленной инфраструктуры и фармацевтический склад в Николаеве.
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Об этом сообщило Оперативное командование "Юг".
"Враг атаковал Николаевщину дронами-камикадзе типа "Shahed-136". Три дрона попали в объекты промышленной инфраструктуры и фармацевтический склад в областном центре", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на местах попадания работают спасатели.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По предварительной информации, пострадавших нет.
Напомним, оккупанті ночью 13 октября обстреляли Николаев, попали в пятиэтажный жилой дом.