Оккупанты ударили дронами-камикадзе по объектам промышленной инфраструктуры в Николаеве

Три иранских дрона-камикадзе "Shahed-136" попали в объекты промышленной инфраструктуры и фармацевтический склад в Николаеве.

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Об этом сообщило Оперативное командование "Юг".

"Враг атаковал Николаевщину дронами-камикадзе типа "Shahed-136". Три дрона попали в объекты промышленной инфраструктуры и фармацевтический склад в областном центре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на местах попадания работают спасатели.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Напомним, оккупанті ночью 13 октября обстреляли Николаев, попали в пятиэтажный жилой дом.