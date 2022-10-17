Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Точка У Точка У
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Война Война
Категория
Общество
Дата публикации

Оккупанты ударили дронами-камикадзе по объектам промышленной инфраструктуры в Николаеве

Оккупанты ударили дронами-камикадзе по объектам промышленной инфраструктуры в Николаеве

Три иранских дрона-камикадзе "Shahed-136" попали в объекты промышленной инфраструктуры и фармацевтический склад в Николаеве.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщило Оперативное командование "Юг".

"Враг атаковал Николаевщину дронами-камикадзе типа "Shahed-136". Три дрона попали в объекты промышленной инфраструктуры и фармацевтический склад в областном центре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на местах попадания работают спасатели.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Напомним, оккупанті ночью 13 октября обстреляли Николаев, попали в пятиэтажный жилой дом.