Іран в очікуванні поновлення угоди з США знову запустив космічну ракету, підозрювану у військовому призначенні

Іран 26 червня повідомив про друге випробування своєї ракети-носія "Зульджана". Як зазначає агентство Reuters, такий крок може викликати роздратування США на тлі очікувань поновлення непрямих переговорів щодо відновлення ядерної угоди від 2015 року.

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Зазначається, що США побоюються, що балістична ракета такої великої дальності, яка використовується, як заявляє Іран, для виведення супутників на орбіту, може бути використана і для запуску ядерних боєголовок.

Перше випробування такої ракети Іран провів 31 січня 2021 року. Як заявив представник Міністерства оборони Ірану, третя фаза розробки ракети-носія "Зульджана" ґрунтуватиметься на інформації, отриманій під час другого запуску. При цьому він не уточнив, чи було нинішнє випробування успішним.

Нагадаємо, що у 2015 році США, Росія, Китай, Великобританія, Франція та Німеччина уклали з Іраном політичну угоду, яка обмежує ядерну програму Ірану в обмін на ослаблення міжнародних санкцій проти нього.

Однак у травні 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про вихід США з угоди, посиливши санкції проти Ірану і пообіцявши більш "всеосяжне і міцне вирішення" питання запобігання розробці цією країною ядерної зброї, але таку угоду так і не було укладено.

У травні 2019 року Іран оголосив про часткове призупинення виконання угоди, а в липні почав збільшувати збагачення урану понад узгоджену за умовами угоду межу.

На початку березня 2022 року в Держдепартаменті США заявили, що сторони близькі до поновлення угоди, проте "низка дуже складних питань залишається невирішеною". 26 березня глава зовнішньополітичного відомства Європейського союзу Жозеп Боррель заявив, що відновлення ядерної угоди з Іраном очікується "за лічені дні". Однак надалі переговори зашив у глухий кут.

25 червня Боррель відвідав Іран, зустрівшись з міністром закордонних справ Хусейном Амір-Абдуллахіаном, після чого заявив, що домовленості про поновлення переговорів між Іраном і США щодо ядерної угоди все ж таки досягнуто.

Відновлення угоди з Іраном є пріоритетним питанням для адміністрації президента Джо Байдена, особливо в контексті війни в Україні, оскільки нинішні американські санкції не дозволяють багатьом великим імпортерам купувати іранську нафту, а обидва ці фактори негативно впливають на світові ціни на енергоносії.

Зазначимо також, що "Зульджана" є 25,5-метровою триступінчастою ракетою масою 52 тонни з твердопаливним двигуном для перших двох ступенів та третім ступенем на рідкому паливі.

Названо ж ракету на честь коня онука пророка Мухаммеда - імама Хусейна ібн Алі. Це перша іранська ракета такого типу та третя цивільна ракета-носій супутників.

Вона здатна нести корисне навантаження 220 кг і підніматися на 500 кілометрів від землі. При цьому тяга ракети в 75 кілотон набагато перевищує необхідну для виведення супутника на орбіту, через що її насправді можна порівняти з міжконтинентальною балістичною ракетою.