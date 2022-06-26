- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Иран в ожидании возобновления сделки с США снова запустил космическую ракету, подозреваемую в военном назначении
Иран 26 июня сообщил о втором испытании своей ракеты-носителя "Зульджана". Как отмечает агентство Reuters, такой шаг может вызвать раздражение США на фоне ожиданий возобновления непрямых переговоров между о восстановлении ядерной сделки от 2015 года.
Отмечается, что США опасаются, что баллистическая ракета столь большой дальности, используемая, как заявляет Иран, для вывода спутников на орбиту, может быть использована и для запуска ядерных боеголовок.
Первое испытание такой ракеты Иран провел 31 января 2021 года. Как заявил представитель Министерства обороны Ирана, третья фаза разработки ракеты-носителя "Зульджана" будет основываться на информации, полученной во время второго запуска. При этом, как отмечает Reuters, он не уточнил, было ли нынешнее испытание успешным.
Напомним, что в 2015 году США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия заключили с Ираном политическое соглашение, ограничивающее ядерную программу Ирана в обмен на ослабление международных санкций против него.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Однако в мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения, ужесточив санкции против Ирана и пообещав более "всеобъемлющее и прочное решение" вопроса предотвращения разработки этой страной ядерного оружия, но такое соглашение так и не было заключено.
В мае 2019 года Иран объявил о частичном приостановлении выполнения соглашения, а в июле начал увеличивать обогащение урана сверх согласованного по условиям сделки предела.
В начале марта 2022 года в Госдепартаменте США заявили, что стороны близки к возобновлению соглашения, однако "ряд очень сложных вопросов остается нерешенным". 26 марта глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что восстановление ядерного соглашения с Ираном ожидается "в считанные дни". Однако в дальнейшем переговоры зашил в тупик.
25 июня Боррель посетил Иран, встретившись с министром иностранных дел Хусейном Амир-Абдуллахианом, после чего заявил, что договоренность о возобновлении переговоров между Ираном и США по ядерной сделке все же достигнута.
Возобновление соглашения с Ираном является приоритетным вопросом для администрации президента Джо Байдена, особенно в контексте войны в Украине, поскольку нынешние американские санкции не позволяют многим крупным импортерам покупать иранскую нефть, а оба этих фактора негативно влияют на мировые цены на энергоносители.
Отметим также, что "Зульджана" является 25,5-метровой трехступенчатой ракетой массой 52 тонны с твердотопливным двигателем для первых двух ступеней и третьей ступенью на жидком топливе.
Названа же ракета в честь лошади внука пророка Мухаммеда - имама Хусейна ибн Али. Это первая иранская ракета такого типа и третья гражданская ракета-носитель спутников.
Она способна нести полезную нагрузку в 220 кг и подниматься на 500 километров от земли. При этом тяга ракеты в 75 килотонн намного превышает необходимую для вывода спутника на орбиту, из-за чего на самом деле ее можно сравнить с межконтинентальной баллистической ракетой.