Трамп планировал удар по основному ядерному объекту Ирана — NYT

Американский президент Дональд Трамп рассматривал возможность удара по одному из ядерных объектов Ирана, однако его отговорили советники.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на четыре источника, среди которых действующие и бывшие представители власти.

Указано, что это произошло в ходе одного из совещаний в овальном кабинете после того, как международные инспекторы сообщили о "значительном увеличении запасов ядерных материалов" в Иране.

По данным издания, Трамп тогда поднял вопрос, насколько реально нанесение удара по основному ядерному объекту Ирана "в ближайшие недели".

По информации источников NYT, старшие советники, среди которых были вице-президент США Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео, исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, отговаривали Трампа от этой идеи.

В частности, они предупредили главу Белого дома, что это "может легко перерасти в более широкий конфликт в последние недели его президентства".

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Предполагается, что либо кибератака, либо ракетный обстрел, "по всей вероятности", могли быть сосредоточены на заводе в иранском городе Натанз.

По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), урановые запасы Тегерана в 12 раз превышают разрешенные ядерным соглашением, из которого Вашингтон вышел в 2018 году.

Также издание, ссылаясь на сообщение источников, пишет, что Трамп, "возможно, все еще ищет способы нанести удар по объектам иранцев и их союзников, включая ополченцев в Ираке".

Напомним, после выхода США из Иранского ядерного соглашения администрация Дональда Трампа возобновила и ввела дополнительные санкции против режима в Тегеране.