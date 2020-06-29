Иран выдал ордер на арест президента США Трампа

Иран выдал ордер на арест президента США Дональда Трампа.

Его обвинили в убийстве и терроризме из-за убийства военными США иранского генерала Касема Сулеймани, сообщает иранское государственное агентство IRNA.

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Прокурор Тегерана Али Мехр заявил, что Трамп и еще более 30 политических и военных представителей США участвовали в убийстве генерала Касема Сулеймани в Багдаде. Им всем в Иране предъявили обвинение в убийстве и терроризме.

Мехр добавил, что президент США возглавил список подозреваемых и что его преследование продолжится даже после завершения президентского срока.

Прокурор подчеркнул, что судебная власть Ирана издала распоряжение о привлечении этих людей к ответственности и просит у Интерпола помочь в задержании.

Напомним, 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли, по меньшей мере, 7 человек, в том числе командующий спецподразделения "Аль-Кудс", принадлежащий к Корпусу стражей Исламской революции Ирана, генерал Касем Сулеймани.

Тогда США заявили о причастности Касема Сулеймани к нападению на американскую военную базу в Ираке и организации штурма посольства США в Багдаде. Убийство Сулеймани привело к обострению на Ближнем Востоке, в частности, ухудшению отношений между США и Ираком с Ираном.

Также сообщалось, что США вводят против Ирана секторальные санкции, которые будут затрагивать добывающий сектор экономики, строительство, производство металла и текстиля.