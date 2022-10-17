Идти в укрытие, а не стрелять: что делать, если в небе заметили иранский дрон-камикадзе "Шахед-136"

Некоторые некомпетентные лица распространили информацию, что якобы "каждый может из стрелкового оружия сбить иранский дрон-камикадзе "Шахед-136". Правоохранители и военные администрации призывают ни в коем случае не пытаться это сделать, а при объявлении воздушной тревоги направляться в укрытие.

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Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов отметил, что немаловажную роль в успешной ликвидации беспилотников сыграли и своевременные сообщения граждан о воздушной опасности.

То есть если гражданское лицо заметило дрон-камикадзе "Шахед-136" или поняло, что он приближается по характерному звуку, то ему нужно сообщить об этом в полицию, далее информацию направят в ВСУ. Заниматься ликвидацией дронов-камикадзе из стрелкового оружия могут только правоохранители и военные; гражданские ни в коем случае не должны этого делать, ведь таким образом они только навредят.

Полицейские сбили "Шахед-136"

"Призываю всех в случае подозрительных звуков или появлению в небе летательных объектов немедленно извещать об этом полицию, военных или другие силовые структуры", — отметил Небитов.

В Киевской городской военной администрации добавили, что, услышав дрон-камикадзе, нужно последовать в укрытие. При этом подъезд, арки или авто — это не укрытие.

Если нет возможности пройти в безопасное место, нужно соблюдать правило "двух стен".

Еще одно важное руководство по иранским дронам-камикадзе дала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она отметила, что публикация фото сбитого дрона может навредить Украине, если на изображении виден бортовой номер вражеского беспилотника.

"Из этой информации противник может получить важный для него вывод – долетел ли определенный аппарат до цели? Более того, враждебные СМИ могут этот факт использовать в пропагандистских целях. Ну и, так же придерживаемся старого правила – не делать на фото привязки к местности. То есть, чтобы не было понятно, где именно вы сняли сбитый дрон", - объяснила Маляр.

Напомним, в результате удара российской армией дроном-камикадзе по жилому дому на улице Жилянской в центре Киева утром 17 октября погибли по меньшей мере четыре человека.

Перед этим из-под завалов извлекли тело погибшей женщины, а также молодой пары - мужа и жену, которая была на шестом месяце беременности. Спасены 18 человек, в том числе двое находились под завалами.