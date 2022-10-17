Украина работает, чтобы усложнить логистику Ирану из-за поставок дронов-камикадзе России - Арахамия

Украина работает по дипломатическим каналам со странами-соседями, чтобы остановить все существующие логистические коридоры для Ирана из-за поставок дронов-камикадзе России. Об этом заявил глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

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"Благодаря дронам-камикадзе России удалось: в очередной раз показать террористическую сущность своего государства; еще раз напомнить всему миру, с кем мы имеем дело; дать нам дополнительные аргументы для ускорения поставок оружия. Что касается Ирана, то мы уже работаем по дипломатическим каналам со странами- соседями, чтобы остановить все имеющиеся логистические коридоры", - говорится в сообщении.

Shahed-136 – это бразирующий боеприпас, предназначенный для поражения целей на дальнем расстоянии. Дрон наводится на стационарную цель по спутниковым координатам и запускается с пусковой платформы. Он имеет громкий двигатель, с помощью которого набирает скорость и высоту. Цель поражает боеголовку в носовой части дрона.

Дальность полета таких БПЛА составляет до 2500 км, вес составляет 200 кг, длина – 3,5 метра, размах крыльев – 2,5 метра, они развивают относительно небольшую скорость в 120-180 км/ч, что позволяет атаковать их из стрелкового оружия.

Напомним, российская армия начала активно использовать иранские беспилотники Shahed-136. Впрочем, как отмечают в Институте изучения войны (ISW), это вряд ли существенно повлияет на ход войны в Украине.

Но благодаря этим дронам-камикадзе страна-агрессор продолжает террор мирного населения Украины.

При этом в Иране официально отрицали поставки России дронов-камикадзе.

Так, 17 октября Киев атаковали вражеские дроны-камикадзе. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе. Также оккупанты ударили по критической инфраструктуре в Сумской и Днепропетровской областях.