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Оккупанты ударили по объектам критической инфраструктуры в Сумской области
Армия страны-агрессора РФ ударила по критической инфраструктуре в Сумской области, есть пострадавшие.
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Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Роменский район. Ракетный удар по объектам критической инфраструктуры после 5 утра. Есть пострадавшие", - отметил он.
Детали удара глава области пообещал сообщить позже.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, 12 октября армия страны-агрессора РФ обстреляла объекты инфраструктуры в Сумской области.