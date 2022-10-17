Оккупанты ударили по объектам критической инфраструктуры в Сумской области

Армия страны-агрессора РФ ударила по критической инфраструктуре в Сумской области, есть пострадавшие.

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Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Роменский район. Ракетный удар по объектам критической инфраструктуры после 5 утра. Есть пострадавшие", - отметил он.

Детали удара глава области пообещал сообщить позже.

Напомним, 12 октября армия страны-агрессора РФ обстреляла объекты инфраструктуры в Сумской области.