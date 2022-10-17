Окупанти вдарили по об’єктах критичної інфраструктури в Сумській області

Армія країни-агресора РФ вдарила по критичній інфраструктурі в Сумській області, є постраждалі.

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Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Роменський район. Ракетний удар по об'єктам критичної інфраструктури після 5 ранку. Є постраждалі", - зазначив він.

Деталі удару очільник області пообіцяв повідомити згодом.

Нагадаємо, 12 жовтня армія країни-агресора РФ обстріляла об'єкти інфраструктури у Сумській області.