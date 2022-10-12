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Россияне обстреляли объекты инфраструктуры в Сумской области: в двух районах нет света
12 октября армия страны-агрессора РФ обстреляла объекты инфраструктуры в Сумской области. В Сумском и Шосткинском районах аварийное отключение электроэнергии.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
По его словам, сегодня на 7 утра в области без электроснабжения оставались 247 потребителей.
"Но утром зафиксированы, к сожалению, еще два вражеских артиллерийских прилета с территории РФ по объектам инфраструктуры", - отметил Живицкий.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Именно поэтому в Сумском и Шосткинском районах аварийное отключение электроэнергии.
"Прошу с пониманием отнестись к этой ситуации. Графики веерных отключений обнародуют, как только будет возможность составить их с технической точки зрения", - отметил глава области.
Напомним, 10 октября российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Конотопу Сумской области. В результате во всех районах области были перебои со светом.