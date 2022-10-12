Оккупанты ударили по энергетической инфраструктуре Днепропетровщины

Утром 12 октября армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области. В результате обстрела на месте происшествия сильный пожар.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Очередная атака на область. Третий день российские террористы бьют по предприятиям жизнеобеспечения. Утром россияне ударили по энергетической инфраструктуре в Каменском районе", - отметил Резниченко.

По его словам, там сильный пожар и разрушение.

В настоящее время спасатели тушат пламя. Затем энергетики попытаются восстановить оборудование.

"Экономим электричество! Дома, на работе. Везде, где можно его экономить. Сейчас это очень важно", - отметил глава области.

Напомним, на Днепропетровщине из-за значительных разрушений энергетической инфраструктуры вводят режим тотальной экономии электроэнергии.