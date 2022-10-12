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Россияне выпустили по Никополю более 100 снарядов: есть пострадавшие
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 12 октября россияне в очередной раз накрыли огнем Никопольщину. Тяжело ранили 6-летнюю девочку.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Россияне всю ночь издевались над Никопольщиной. Враг семь раз накрыл район огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии", - отметил Резниченко.
На мирный Никополь враг выпустил более 100 снарядов. Один из них прилетел прямо в частный дом. Ранил 6-летнюю девочку и ее маму. Они и еще одна пострадавшая из-за атаки женщина сейчас в больнице в тяжелом состоянии.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В городе изуродовано более трех десятков многоэтажек и частных домов, газопровода и линии электропередач. Повреждены два предприятия, два садика, школа, магазины и офис благотворительной организации.
В Марганецкой и Мировской общинах обошлось без пострадавших. Масштабы разрушений уточняются.
Напомним, 11 октября всю ночь от российских ударов пострадали три района Днепропетровщины – Никопольский, Синельниковский и Криворожский. Враг обстреливал "Градами", "Ураганами", "Торнадо-С" и тяжелой артиллерией.