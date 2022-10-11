В Днепропетровской области вводят тотальную экономию света из-за обстрелов

Оккупанты ударили по энергетической инфраструктуре в Днепропетровской области, в регионе вводят режим тотальной экономии электроэнергии.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Россияне попали ракетами по энергетической инфраструктуре в Павлоградском и Каменском районах. Есть серьезные разрушения. Многие населенные пункты остались без света", - сообщил Резниченко.

По его словам, спасатели ликвидируют последствия прилетов, энергетики восстанавливают оборудование и удерживают работу системы.

"В области вводится режим тотальной экономии электроэнергии, чтобы могли работать больницы, транспорт и другая важная социальная инфраструктура. Прошу всех экономить электричество", - заявил глава области.

Напомним, 10 октября ряд регионов Украины испытал массированный ракетный удар. Россия, по меньшей мере, выпустила 83 ракеты, из которых силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 43.

В связи с многочисленными ударами по инфраструктуре власти обратились к населению с призывом ограничить потребление электроэнергии в вечернее время, чтобы снизить нагрузку на энергосистему и избежать аварийных отключений.