У Дніпропетровській області вводять тотальну економію світла через обстріли

Окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі на Дніпропетровщині, в області вводять режим тотальної економії електроенергії.

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Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Росіяни поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам’янському районах. Є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилися без світла", - повідомив Резніченко.

За його словами, рятувальники ліквідовують наслідки прильотів, енергетики відновлюють обладнання і утримують роботу системи.

"В області запроваджується режим тотальної економії електроенергії, щоб могли працювати лікарні, транспорт та інша важлива соціальна інфраструктура. Прошу усіх заощаджувати електрику", - заявив очільник області.

Нагадаємо, 10 жовтня ряд регіонів України зазнав масованого ракетного удару. Росія щонайменше випустила 83 ракети, з яких сили протиповітряної оборони (ППО) збили 43.

У зв'язку з численними ударами по інфраструктурі влада звернулася до населення з закликом обмежити споживання електроенергії у вечірній час, щоб зменшити навантаження на енергосистему та уникнути аварійних відключень.