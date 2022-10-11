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У Дніпропетровській області вводять тотальну економію світла через обстріли
Окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі на Дніпропетровщині, в області вводять режим тотальної економії електроенергії.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Росіяни поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам’янському районах. Є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилися без світла", - повідомив Резніченко.
За його словами, рятувальники ліквідовують наслідки прильотів, енергетики відновлюють обладнання і утримують роботу системи.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"В області запроваджується режим тотальної економії електроенергії, щоб могли працювати лікарні, транспорт та інша важлива соціальна інфраструктура. Прошу усіх заощаджувати електрику", - заявив очільник області.
Нагадаємо, 10 жовтня ряд регіонів України зазнав масованого ракетного удару. Росія щонайменше випустила 83 ракети, з яких сили протиповітряної оборони (ППО) збили 43.
У зв'язку з численними ударами по інфраструктурі влада звернулася до населення з закликом обмежити споживання електроенергії у вечірній час, щоб зменшити навантаження на енергосистему та уникнути аварійних відключень.