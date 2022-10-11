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Оккупанты обстреливали Днепропетровщину "Градами", "Ураганами", "Торнадо-С" и тяжелой артиллерией
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 11 октября россияне в очередной раз накрыли огнем три района: Никопольский, Синельниковский и Криворожский.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Всю ночь от российских ударов страдали три района - Никопольский, Синельниковский и Криворожский. Враг обстреливал "Градами", "Ураганами", "Торнадо-С" и тяжелой артиллерией", - отметил Резниченко.
По словам главы области, жертв среди гражданского населения нет.Подписывайтесь на наш Telegram канал
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Отметим, в ночь на 10 октября россияне в очередной раз накрыли огнем Никополь. Изуродованы более 30 многоэтажек и частных домов, хозяйственные постройки, автомобили, газопроводы и электросети.