Оккупанты обстреливали Днепропетровщину "Градами", "Ураганами", "Торнадо-С" и тяжелой артиллерией

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 11 октября россияне в очередной раз накрыли огнем три района: Никопольский, Синельниковский и Криворожский.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Всю ночь от российских ударов страдали три района - Никопольский, Синельниковский и Криворожский. Враг обстреливал "Градами", "Ураганами", "Торнадо-С" и тяжелой артиллерией", - отметил Резниченко.

По словам главы области, жертв среди гражданского населения нет.

В Никополе изуродована заправка и магазин.

В Красногригорьевской общине несколько домов разрушены, десяток повреждены. Выведены из строя газопроводы и линии электропередач.

В Марганецкой и Мировской общинах идет обследование территорий. Детали обстрелов выясняются.

На Синельниковщине россияне ударили из "Торнадо-С" по Великомихайловской общине. Последствия уточняются.

В Криворожском районе враг накрыл "Ураганами" Зеленодольскую общину. В Великой Костромке разрушен школьный спортивный зал.

В Кривом Роге, который накануне атаковали российские ракеты, все еще остаются без света более 4000 семей. Энергетики продолжают работу.

Отметим, в ночь на 10 октября россияне в очередной раз накрыли огнем Никополь. Изуродованы более 30 многоэтажек и частных домов, хозяйственные постройки, автомобили, газопроводы и электросети.