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Массированная ракетная атака на Днепропетровскую область: есть погибшие и раненые
Утром 10 октября армия страны-агрессора РФ совершила массированную ракетную атаку на Днепропетровскую область.
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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Массированная ракетная атака на область. Есть погибшие и раненые. На местах ударов работают все службы", - отметил Резниченко.
Он призвал граждан не выходить из укрытий, так как остается угроза ракетных ударов.Подписывайтесь на наш Telegram канал