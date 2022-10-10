Массированная ракетная атака на Днепропетровскую область: есть погибшие и раненые

Утром 10 октября армия страны-агрессора РФ совершила массированную ракетную атаку на Днепропетровскую область.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Массированная ракетная атака на область. Есть погибшие и раненые. На местах ударов работают все службы", - отметил Резниченко.

Он призвал граждан не выходить из укрытий, так как остается угроза ракетных ударов.