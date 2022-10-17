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Оккупанты ударили по объекту энергетической инфраструктуры на Днепропетровщине
Армия страны-агрессора РФ ударила по энергетической инфраструктуре в Днепропетровской области, возник сильный пожар.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Россияне всю ночь атаковали область ракетами, "Градами" и тяжелой артиллерией. Три вражеских ракеты силами нашей ПВО уничтожены. Одна ракета ударила по объекту энергетической инфраструктуры. Там сильный пожар. На месте прилета работают все службы", - отметил он.
По его словам, также оккупанты накрыли огнем из "Градов" Никопольский район, туда прилетели более 30 вражеских снарядов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В Марганецкой и Красногригорьевской общинах повреждены дома. Предварительно люди не пострадали.
Напомним, армия страны-агрессора РФ ночью 16 октября выпустила по Никополю более 40 снарядов, ранен человек.