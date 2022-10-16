- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Оккупанты выпустили по Никополю более 40 снарядов: повреждены дома и линии электропередач
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. Ночью 16 октября враг выпустил по Никополю более 40 снарядов, ранен человек.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Россияне не давали Никопольщине покоя и этой ночью. Били из "Градов" и тяжелой артиллерии по двум общинам - Никопольской и Марганецкой", - отметил Резниченко.
Он подчеркнул, что в Никополь прилетели более 40 российских снарядов. Раненый 47-летний мужчина.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Обстрел вызвал несколько пожаров. Пожарные их уже потушили. В городе повреждены почти 30 многоэтажных и частных домов, промышленное предприятие, автомобили, несколько газопроводов и линий электропередач", - сообщил глава области.
По его словам, более 1500 семей остались без света. Энергетики уже чинят сети.
В Марганецкой общине обошлось без пострадавших.
Напомним, накануне в ночной Никополь прилетели более 50 российских снарядов. В результате обстрела ранены два человека - 35-летний мужчина и 42-летняя женщина.