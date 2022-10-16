Оккупанты выпустили по Никополю более 40 снарядов: повреждены дома и линии электропередач

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. Ночью 16 октября враг выпустил по Никополю более 40 снарядов, ранен человек.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Россияне не давали Никопольщине покоя и этой ночью. Били из "Градов" и тяжелой артиллерии по двум общинам - Никопольской и Марганецкой", - отметил Резниченко.

Он подчеркнул, что в Никополь прилетели более 40 российских снарядов. Раненый 47-летний мужчина.

"Обстрел вызвал несколько пожаров. Пожарные их уже потушили. В городе повреждены почти 30 многоэтажных и частных домов, промышленное предприятие, автомобили, несколько газопроводов и линий электропередач", - сообщил глава области.

По его словам, более 1500 семей остались без света. Энергетики уже чинят сети.

В Марганецкой общине обошлось без пострадавших.

Напомним, накануне в ночной Никополь прилетели более 50 российских снарядов. В результате обстрела ранены два человека - 35-летний мужчина и 42-летняя женщина.