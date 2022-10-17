Окупанти вдарили по об’єкту енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині

Армія країни-агресора РФ вдарила по енергетичній інфраструктурі в Дніпропетровській області, виникла сильна пожежа.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни усю ніч атакували область ракетами, «Градами» та важкою артилерією. Три ворожі ракети силами нашої ППО знищені. Одна ракета ударила по об’єкту енергетичної інфраструктури. Там сильна пожежа. На місці прильоту працюють усі служби", - зазначив він.

За його словами, також окупанти накрили вогнем з "Градів" Нікопольський район, туди прилетіли понад 30 ворожих снарядів.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах пошкоджені будинки. Попередньо, люди не постраждали.

Нагадаємо, армія країни-агресора РФ вночі 16 жовтня випустила по Нікополю понад 40 снарядів, поранено людину.