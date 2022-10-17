Число погибших при ударе РФ по дому в центре Киева увеличилось до четырех

В результате удара российской армией дроном-камикадзе по жилому дому на улице Жилянской в центре Киева утром 17 октября погибли по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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"Уже четверо погибших под завалами дома в Шевченковском районе столицы, в который попал российский дрон-террорист. Спасатели обнаружили и извлекли еще одно тело - погибшего мужчину. Поисково-спасательные работы продолжаются", - написал он.

Перед этим из-под завалов извлекли тело погибшей женщины, а также молодой пары - мужа и жену, которая была на шестом месяце беременности. Спасены же 18 человек, в том числе двое находившихся под завалами.

По словам Кличко, под завалами еще могут находиться люди. Госпитализированы сейчас трое пострадавших, двое из которых - сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В свою очередь, в Министерстве культуры и информационной политики констатируют, что россияне попали в жилое здание, имеющее историческую и архитектурную ценность.

"Дом по улице Жилянской, несмотря на то, что не является достопримечательностью, - образец исторической застройки XIX века. По информации краеведа Антона Короба, построил здание купец 1-й гильдии Иоселиан Ицкович (Иосиф Исакович) Лев, который был владельцем фабрики гнутой мебели и металлических изделий на этой же улице. По замыслу владельца, это должен быть так называемый доходный дом для дальнейшей сдачи в аренду", - отмечается в сообщении.

Как указала замминистра Екатерина Чуева, хотя этот дом и не имел официального статуса памятника, он является частью архитектурного ансамбля, который формирует историческую атмосферу города. По ее словам, в ведомстве надеются, что это здание, несмотря на тяжелые повреждения, будет в итоге отреставрировано.

В свою очередь, в эфире телеканала "Киев" Кличко заявил, что дом разрушен полностью и не подлежит восстановлению, поскольку "почти ничего не осталось от этого дома, несущие конструкции разрушены".

По словам мэра, 16 семей, которые остались без крова в результате этой атаки, сейчас размещают в гостиницах и временном жилье. Власти также рассматривают возможность предоставить пострадавшим постоянное новое жилье.