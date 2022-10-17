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Энергетика
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Оккупанты атаковали энергетический объект ДТЭК, есть пострадавшие

Оккупанты атаковали энергетический объект ДТЭК, есть пострадавшие

Россияне 17 октября обстреляли энергетическое предприятие ДТЭК Энерго, есть раненые. Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

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"Сегодня ударами повреждено энергетическое оборудование предприятия. Когда будет разрешать ситуация с безопасностью, работники теплоэлектростанции осмотрят повреждения и начнут работы по ликвидации последствий и возобновлению работы", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, ранены 3 человека, их госпитализировали.

Отмечается, что сейчас для безопасности на станции находятся только критически необходимые сотрудники. Все остальные работают в удаленном режиме.

Сообщается, что ДТЭК синхронизирует свои действия с НЭК «Укрэнерго». В случае необходимости для обеспечения стабильной работы энергосистемы Украины предприятия ДТЭК Энерго задействуют все доступные энергоблоки.

В ДТЭК напомнили, что это не первый энергетический объект ДТЭК Энерго, подвергшийся атакам со стороны российских войск за последнюю неделю. 10-11 октября были атакованы Бурштынская ТЭС, Ладыжинская ТЭС и Приднепровская ТЭС.

Ранее, 11 октября, россияне дважды обстреляли Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области, во время повторного удара пострадали шесть человек.

Напомним, утром 17 октября Киев атаковали вражеские дроны-камикадзе. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе. Также оккупанты ударили по критической инфраструктуре в Сумской и Днепропетровской областях.