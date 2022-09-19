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ДТЭК отгрузил первые 50 тыс. тонн угля для "Центрэнерго"
Энергохолдинг Рината Ахметова ДТЭК отгрузил первую партию угля для государственной компании Центрэнерго. Об этом на Facebook сообщила директор по корпоративным коммуникациям холдинга Ахметова SCM Наталья Эмченко.
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"Мы (Группа ДТЭК Рината Ахметова) отгрузили первые 50 тысяч тонн угля собственной добычи государственной ТЭС "Центрэнерго". И это хорошая новость, потому что зима приближается. И это вызов. С точки зрения энергоресурсов мы точно готовы сами и уже помогаем подготовиться государству - о соединяем усилия", - написала она.
Напомним, еще в июне Кабинет министров полностью запретил экспорт украинского газа, мазута и угля (кроме коксующегося). А в начале сентября Правительство все же запретило и экспорт коксующегося угля.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Температура воздуха в домах украинцев будет от 17 до 18 градусов тепла в отопительный период, что примерно на четыре градуса ниже нормы. Таким образом, будущая зима может стать самой холодной для Украины в последние десятилетия.
Так, мэр Киева Кличко предупредил, что зимой топить в столице будут хуже и призвал киевлян запасаться теплыми вещами и одеялами.
Между тем, во Львове на случай экстренных ситуаций обустраивают пункты обогрева в бомбоубежищах. Для этого устанавливают буржуйки. При этом город на 100% готов к отопительному сезону при условии, что ситуация в энергетике сохранится стабильной.