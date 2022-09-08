Уряд повністю заборонив експорт українського вугілля

Кабінет Міністрів на засіданні 7 вересня ухвалив постанову "Про внесення зміни до додатку 1 до постанови Кабінету міністрів України від 29 грудня 2021 р. №1424", яка передбачає внесення коксівного вугілля до переліку товарів, експорт яких заборонено.

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Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Зазначається, що це рішення було прийнято з метою забезпечення належної підготовки та проходження опалювального сезону, зокрема, накопичення достатніх запасів палива для теплової генерації.

Ще одна з цілей ухвалення рішення полягає у запобіганні зловживанням та маніпуляціям з якістю вугілля, які можуть бути використані для роботи теплової генерації під час опалювального сезону, а натомість направлятися на експорт.

"Державними стандартами дозволяється використовувати коксівне вугілля у складі паливних сумішей для ТЕС, ТЕЦ і котелень. Таким чином коксівне вугілля може розглядатися як складова паливного балансу для теплової генерації в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду 2022/23", - зауважили у Міненерго.

Зазначимо, у червні цього року урядовою постановою було закріплено заборону на експорт природного газу українського походження, мазуту та вугілля (окрім коксівного).

Нагадаємо, температура повітря в оселях українців буде від 17 до 18 градусів тепла в опалювальний периіод, що приблизно на чотири градуси нижче норми. Таким чином, майбутня зима може стати найхолоднішою для України за останні десятиліття.

Так, мер Києва Кличко попередив, що взимку топити в столиці будуть гірше і закликав київлян запасатись теплими речами та ковдрами.

Тим часом у Львові на випадок екстрених ситуацій облаштовують пункти обігріву у бомбосховищах. Для цього встановлюють буржуйки. При цьому місто на 100% готове до опалювального сезону за умови, що ситуація в енергетиці збережеться стабільною.