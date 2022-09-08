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Уряд повністю заборонив експорт українського вугілля
Кабінет Міністрів на засіданні 7 вересня ухвалив постанову "Про внесення зміни до додатку 1 до постанови Кабінету міністрів України від 29 грудня 2021 р. №1424", яка передбачає внесення коксівного вугілля до переліку товарів, експорт яких заборонено.
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
Зазначається, що це рішення було прийнято з метою забезпечення належної підготовки та проходження опалювального сезону, зокрема, накопичення достатніх запасів палива для теплової генерації.
Ще одна з цілей ухвалення рішення полягає у запобіганні зловживанням та маніпуляціям з якістю вугілля, які можуть бути використані для роботи теплової генерації під час опалювального сезону, а натомість направлятися на експорт.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Державними стандартами дозволяється використовувати коксівне вугілля у складі паливних сумішей для ТЕС, ТЕЦ і котелень. Таким чином коксівне вугілля може розглядатися як складова паливного балансу для теплової генерації в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду 2022/23", - зауважили у Міненерго.
Зазначимо, у червні цього року урядовою постановою було закріплено заборону на експорт природного газу українського походження, мазуту та вугілля (окрім коксівного).
Нагадаємо, температура повітря в оселях українців буде від 17 до 18 градусів тепла в опалювальний периіод, що приблизно на чотири градуси нижче норми. Таким чином, майбутня зима може стати найхолоднішою для України за останні десятиліття.
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