Кабмин полностью запретил экспорт украинского угля

Кабинет Министров на заседании 7 сентября принял постановление "О внесении изменения в приложение 1 к постановлению Кабинета министров Украины от 29 декабря 2021 г. №1424", предусматривающее внесение коксующегося угля в перечень товаров, экспорт которых запрещен.

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Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Это решение было принято с целью обеспечения надлежащей подготовки и прохождения отопительного сезона, в частности, накопления достаточных запасов топлива для тепловой генерации.

Еще одна из целей принятия решения состоит в предотвращении злоупотреблений и манипуляций с качеством угля, которые могут быть использованы для работы тепловой генерации во время отопительного сезона, а затем направляться на экспорт.

"Государственными стандартами разрешается использовать коксующиеся угли в составе топливных смесей для ТЭС, ТЭЦ и котельных. Таким образом коксующиеся угли могут рассматриваться как составляющие топливного баланса для тепловой генерации в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2022/23", - отметили в Минэнерго.

Ранее в июне этого года правительственным постановлением был закреплен запрет на экспорт природного газа украинского происхождения, мазута и угля (кроме коксующегося).

Напомним, температура воздуха в домах украинцев будет от 17 до 18 градусов тепла в отопительный период, что примерно на четыре градуса ниже нормы. Таким образом, предстоящая зима может стать самой холодной для Украины в последние десятилетия.

Так, мэр Киева Кличко предупредил, что зимой топить в столице будут хуже и призвал киевлян запасаться теплыми вещами и одеялами.

Между тем, во Львове на случай экстренных ситуаций обустраивают пункты обогрева в бомбоубежищах. Для этого устанавливают буржуйки. При этом город на 100% готов к отопительному сезону при условии, что ситуация в энергетике сохранится стабильной.