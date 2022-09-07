В Швейцарии будут давать три года тюрьмы за перегрев домов зимой выше +19 градусов

Федеральное правительство Швейцарии хочет принять жесткие меры для экономии газа зимой. За чрезмерное использование тепла швейцарцам грозит штраф или тюрьма.

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Об этом пишет газета Blick.

Власти Швейцарии заявили, что при нехватке газа в домах, отапливаемых с помощью этого энергоресурса, температура в помещении не должна превышать 19 градусов, горячую воду можно будет нагревать только до 60 градусов, а использование обогревателей будет под запретом. Кроме того, сауны и бассейны должны быть отключены.

Швейцарцам, которые будут отапливать свои дома до температуры выше 19 градусов, грозит штраф и тюремное заключение на срок до трех лет.

"Нарушения закона страны о поставках всегда являются правонарушениями или даже преступлениями и должны преследоваться по умолчанию", - отметил представитель департамента экономики (DEF) Маркус Спурндли.

Он пояснил, что в случае умышленного нарушения предписаний грозит тюремный срок. В других случаях дело может дойти до штрафа.

Риск дефицита электроэнергии и газа считается одним из самых высоких в Швейцарии. Там призвали граждан запастись свечами и дровами из-за возможных перебоев в подаче электричества предстоящей зимой.

Кроме того, власти Швейцарии могут ввести ограничения на потребление энергии в случае нехватки электричества или газа.

Напомним, страна-агрессор РФ продолжает энергетический шантаж Европейского союза.

"Газпром" 31 августа сообщил, что полностью остановил поставки газа в Европу по "Северному потоку" и начал планово-предупредительные работы на газоперекачивающем агрегате.

В свою очередь в Европейском союзе заявили, что готовы к полному прекращению поставок газа из России.

А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пора ввести ограничение цен на поставляемый из России в Европу трубопроводный газ.