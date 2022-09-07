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В Швейцарии будут давать три года тюрьмы за перегрев домов зимой выше +19 градусов
Федеральное правительство Швейцарии хочет принять жесткие меры для экономии газа зимой. За чрезмерное использование тепла швейцарцам грозит штраф или тюрьма.
Об этом пишет газета Blick.
Власти Швейцарии заявили, что при нехватке газа в домах, отапливаемых с помощью этого энергоресурса, температура в помещении не должна превышать 19 градусов, горячую воду можно будет нагревать только до 60 градусов, а использование обогревателей будет под запретом. Кроме того, сауны и бассейны должны быть отключены.
Швейцарцам, которые будут отапливать свои дома до температуры выше 19 градусов, грозит штраф и тюремное заключение на срок до трех лет.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Нарушения закона страны о поставках всегда являются правонарушениями или даже преступлениями и должны преследоваться по умолчанию", - отметил представитель департамента экономики (DEF) Маркус Спурндли.
Он пояснил, что в случае умышленного нарушения предписаний грозит тюремный срок. В других случаях дело может дойти до штрафа.
Риск дефицита электроэнергии и газа считается одним из самых высоких в Швейцарии. Там призвали граждан запастись свечами и дровами из-за возможных перебоев в подаче электричества предстоящей зимой.
Кроме того, власти Швейцарии могут ввести ограничения на потребление энергии в случае нехватки электричества или газа.
Напомним, страна-агрессор РФ продолжает энергетический шантаж Европейского союза.
"Газпром" 31 августа сообщил, что полностью остановил поставки газа в Европу по "Северному потоку" и начал планово-предупредительные работы на газоперекачивающем агрегате.
В свою очередь в Европейском союзе заявили, что готовы к полному прекращению поставок газа из России.
А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пора ввести ограничение цен на поставляемый из России в Европу трубопроводный газ.