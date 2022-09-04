ЄС готовий до припинення Росією постачання газу

Європейський союз готовий до повного припинення постачання газу із Росії. Про це повідомляє видання NDTV з посиланням на комісара ЄС з економіки Паоло Джентоліні.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Ми добре підготовлені до того, щоб протистояти екстремальному застосуванню Росією газової зброї. Ми не боїмося рішень Путіна, ми просимо росіян дотримуватись контрактів, але якщо вони цього не зроблять, ми готові відреагувати", - сказав Джентоліні журналістам у кулуарах економічного форуму.

Єврокомісар зазначив, що ЄС добре підготовлений до припинення постачання російського газу завдяки запасам у сховищах та енергозбереженню.

Нагадаємо, раніше "Газпром" заявив про неможливість відновлення прокачування газу в Європу трубопроводом "Північний потік", що очікувалося 3 вересня, через виявлення витоку масла при обстеженні газоперекачувального агрегату №24 на компресорній станції "Портова" в Ленінградській області.

"Газпром" ще вранці 31 серпня повідомив, що повністю зупинив постачання газу до Європи по "Північному потоку" і розпочав планово-попереджувальні роботи на газоперекачувальному агрегаті.