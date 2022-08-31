"Газпром" полностью прекратил поставки по "Северному потоку"

Российский монополист "Газпром" утром 31 августа сообщил в Telegram, что полностью остановил поставки газа в Европу по газопроводу "Северный поток".

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"Снабжение по "Северному потоку" полностью прекращено, сегодня начинаются планово-предупредительные работы на газоперекачивающем агрегате", — говорится в заявлении пресс-службы компании.

По предварительной информации, "Северный поток" остановлен до утра 3 сентября. Накануне заявления цены на газ на европейских рынках начали падать из-за заявления руководства ЕС о заполнении ПХГ на 80%.

Спотовые цены на газ в Европе скорректировались до $2583 за тысячу кубометров, за ними последовали и цены в Азии. Январский фьючерс на индекс JKM Platts достиг $2270.

"В настоящее время мы в Евросоюзе достигли среднего уровня заполнения газохранилищ на 80%. Поэтому мы, по сути, уже достигли объема, о котором договорились на текущий год", - заявила во вторник, 30 августа, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, 25 июля в "Газпроме" заявили, что в связи с истечением срока межремонтной эксплуатации еще одной турбины на газопроводе "Северный поток-1", компания намерена остановить турбину и снизить прокачку газа по газопроводу до 33 куб. м в день.

Ранее Канадское правительство решило вернуть россиянам турбину компрессорной станции "Портовая", которая ранее была арестована из-за санкций. При этом Кремль не принимал турбину назад и попросил у компании Siemens соответствующие документы от властей Канады.

После того, как немецкая компания такие документы предоставила в "Газпроме", сказали, что документы "не снимают ранее указанных рисков и вызывают вопросы", а также попросили предоставить дополнительные документы по выводу турбины из-под санкций.

Источник фото: ua.depositphotos.com